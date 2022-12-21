Путин: правительство Украины лишится всего, кроме подачек от Запада

Владимир Путин утверждает, что в недалёком будущем украинские власти не будут иметь ничего, кроме предоставляемой странами Запада поддержки.

В среду состоялось расширенное заседание коллегии при Министерстве обороны России, в рамках которого Владимир Путин заявил, что в случае продолжения российской спецоперации Украина и возглавляющий её режим будет лишён любых благ, имея в своём распоряжении лишь "подачки" со стороны коллективного Запада во главе с США.

При этом Путин отметил, что считает население Украины братским народном, однако начало военных действий в этой стране с участием российской армии было неизбежно.