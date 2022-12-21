Маккартни поделился воспоминаниями о пережитой депрессии

Легендарный экс-солист группы "Битлз" признался, что тяжелые эмоции пережил после гибели друга и коллеги Джона Леннона.

Маккартни в интервью SiriusXM's признался, что «не мог выразить словами» пережитое после смерти коллеги и близкого друга

Спустя время музыкант записал песню, посвященную Джону Леннону.

«Просто не мог пойти на телевидение и рассказать, что именно значил для меня Джон. Это было очень глубоким горем. Я нашел комнату, сел на деревянный пол в углу, взял гитару и начал играть вступительные аккорды к треку Here Today», — вспоминает Маккартни.

Солиста The Beatles Джона Ленноа убили 8 декабря 1980 года. В кумира миллионов выстрелили, когда он с супругой Йоко Оно возвращался домой из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке.

Звезду убил Марк Чепмен, который хотел таким образом прославиться.