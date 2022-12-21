Экс-помощник Рейгана Робертс назвал Путина самым «человечным» лидером

Бывший представитель Белого дома прпи Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс уверен, что Владимир Путин отличается от современных политиков, действующих на Западе.

Вечером среды бывший работник администрации экс-президента США Регана Пол Крейг Робертс опубликовал новую колонку на собственном новостном сайте, где заявил, что считает Владимира Путина самым "человечным" политиков из ныне действующих в мире. По мнению Робертса, Путин противостоит мировому злу с позиции честности, доходящей до наивности.

Примечательно, что ранее в тот же день Владимир Путин сообщил, что считает народ Украины братским, однако признался, что за годы своего президентства он не сумел выстроить по-настоящему братские отношения между россиянами и украинцами.