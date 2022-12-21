Путин заявил о провале попыток РФ выстроить братские отношения с Украиной

Владимир Путин заявил, что на протяжении нескольких десятилетий Москва пыталась выстроить братские отношения с Киевом.

Днём среды Владимир Путин выступил перед представителями Минобороны РФ, где публично заявил, что после распада Советского Союза Россия на протяжении нескольких десятков лет пыталась выстроить братские отношения с Украиной, предоставляя Киеву кредиты и практически бесплатные энергоносители. При этом Путин признал, что Москва не смогла построить братских отношений с Украиной.

Характерно, что Владимир Путин также сообщил, что до сих пор считает украинское население братским народом, назвав трагедией боевые действия в этой стране.