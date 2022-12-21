Исследователи из Швейцарии нашли причину ослабления мышц в преклонном возрасте

Открытие ученых из Швейцарии в будущем может помочь пожилым людям вернуть себе выносливость, силу, ловкость и хорошую координацию движений.

Одним из компонентов клеточных мембран являются церамиды, которые выполняют защитную функцию.

Вот почему этот элемент можно часто увидеть в составе косметических и гигиенических средств: мыла, шампуней, кремов.

Однако эти же церамиды ослабляют мышечную ткань, делая ее дряблой и вызывая физическую слабость у человека. По мере старения церамидов в мышцах становится все больше и больше.

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны наблюдали за лабораторными мышами и заметили, что их мышечные ткани до отказа заполнены церамидами.

Накопление этих элементов связано с возрастными изменениями, а именно: белки, которые превращают жирные кислоты и аминокислоты в церамиды, начинают работать слишком активно.

В итоге количество церамидов постоянно растет, ослабляя мышечную ткань.

Ученые попробовали ввести постаревшим мышам блокаторы церамидного синтеза, чтобы уменьшить число церамидов в клетках.

Результат был впечатляющим: зверьки даже в преклонном возрасте демонстрировали необычную силу, ловкость, выносливость, подвижность.

Если в будущем ученым удастся придумать блокаторы церамидов, пригодные для людей, это подарит пожилым мужчинам и женщинам вторую молодость.

Они смогут сохранять хорошую физическую форму и высокую активность даже в преклонном возрасте.