Экс-спикер Белого дома Джен Псаки утверждает, что визит Владимира Зеленского в Белый дом продиктован нежеланием Вашингтона поддерживать Украину.

21 декабря бывший пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки сообщила, что сегодняшний прилёт Владимира Зеленского в Вашингтон связан с тем, что правительство Соединённых Штатов стремительно сокращает оказываемую Киеву поддержку. По словам Псаки, поездка Зеленского в американское государства имеет своей целью вновь навязать гражданам США украинскую тему.

Также Джен Псаки прогнозирует, что во время выступления Владимира Зеленского в Конгрессе его встретят бурными аплодисментами, объявив о выделении около 45 миллиардов долларов Украине.