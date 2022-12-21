NBC: Зеленский прилетел в Вашингтон на американском военном самолете

Журналист NBC Питер Александер сообщил в своем Twitter, что самолет Владимира Зеленского приземлился в США.

Прибытие украинского лидера подтвердило агентство Associated Press. Там указали, что самолет Зеленского приземлился на авиабазе рядом с Вашингтоном.

Сообщается, что президент США прибыл в страну на американском военном самолете.

У Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом, а также обращение к Конгрессу. Байден намерен объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.