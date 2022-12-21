NBC: Зеленский прилетел в Вашингтон на американском военном самолете
2022-12-21 21:08
Журналист NBC Питер Александер сообщил в своем Twitter, что самолет Владимира Зеленского приземлился в США.
Прибытие украинского лидера подтвердило агентство Associated Press. Там указали, что самолет Зеленского приземлился на авиабазе рядом с Вашингтоном.
Сообщается, что президент США прибыл в страну на американском военном самолете.
У Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом, а также обращение к Конгрессу. Байден намерен объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Опубликовано: Светлана Репина