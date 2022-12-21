Кулемзин: ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие
2022-12-21 22:29
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские бойцы обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие.
Ночью, 21 декабря 2022 года, мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём официальном Telegram-канале, со ссылкой на местных жителей, сообщил об обстреле Ленинского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
Кулемзин утверждает, что в результате обстрела среди мирного населения административного центра ДНР есть погибшие и раненые. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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