Кулемзин: ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские бойцы обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие.

Ночью, 21 декабря 2022 года, мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём официальном Telegram-канале, со ссылкой на местных жителей, сообщил об обстреле Ленинского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

Кулемзин утверждает, что в результате обстрела среди мирного населения административного центра ДНР есть погибшие и раненые. Обстоятельства инцидента устанавливаются.