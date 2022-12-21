Military Times: Пентагон проверит поставки оружия Украине на предмет мошенничества
2022-12-21 22:45
По информации издания Military Times, Служба уголовных расследований (DCIS) Минобороны США проверит поставки оружия на Украину.
Целью проверки станет выявление мошенничества и злоупотреблений в присуждаемых контрактах.
Представитель DCIS Джеймс Айвза заявил, что особое внимание будет уделено риску утечек американской помощи на черный рынок.
Он также отметил, что Украина должна сообщать американскому правительству о любых проблемах.
Опубликовано: Светлана Репина