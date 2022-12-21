Офицер ЛНР Марочко: ВСУ зашли на территорию Луганской Народной Республики
2022-12-21 23:02
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные зашли на территорию Луганской Народной Республики.
По его словам, после полного освобождения территории ЛНР украинские военные нанесли контрудар.
Теперь у них появилась возможность обстрела инфраструктуры, расположенной глубоко в тылу.
Марочко отметил, что успехи ВСУ оказались временным, реализовать свой план украинским военным не удалось.
Опубликовано: Светлана Репина