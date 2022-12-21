Офицер ЛНР Марочко: ВСУ зашли на территорию Луганской Народной Республики

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные зашли на территорию Луганской Народной Республики.

По его словам, после полного освобождения территории ЛНР украинские военные нанесли контрудар.

Теперь у них появилась возможность обстрела инфраструктуры, расположенной глубоко в тылу.

Марочко отметил, что успехи ВСУ оказались временным, реализовать свой план украинским военным не удалось.