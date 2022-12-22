Пентагон: ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы научиться пользоваться ЗРК Patriot
2022-12-22 00:15
В Пентагоне заявили, что украинские военные смогут научиться использовать ЗРК Patriot за несколько месяцев.
Представитель ведомства отметила, что ракетно-зенитные системы, которые США предоставят Украине, требуют обучения.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что очередной пакет американской помощи Украине будет включать системы ПВО Patriot.
Помимо этих комплексов, США планируют передать украинским военным высокоточные ракеты, предназначенные для истребителей.
Опубликовано: Светлана Репина