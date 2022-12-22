ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где Рогозин праздновал день рождения

Украинские войска произвели обстрел Донецка в момент, когда там находился экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

22 декабря вооружённые силы Украины обстреляли центральный район Донецка, попав снарядами в здание ресторана "Шеш-Беш", в результате чего погиб телохранитель председательства правительства Виталий Хоценко, а сам политик получил лёгкие ранения.

Примечательно, что в здании также находился бывший начальник компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, который приехал в заведение с целью отпраздновать свой день рождения, состоявший 21 декабря. По данным российских и украинских СМИ, Рогозин не был ранен в ходе текущего обстрела Донецка.