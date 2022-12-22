Пентагон: Россия не помешает США передавать оружие Украине

Представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты не собираются прекращать поставки оружия на Украину из-за предупреждений России.

По его словам, США передадут украинским военным то оружие, которое считают необходимым, вне зависимости от мнения российской стороны.

Такое заявление стало реакцией на предупреждение России о том, что поставки Украине систем Patriot приведут к дальнейшей эскалации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что следующий пакет военной помощи Украине будет включать системы ПВО Patriot.