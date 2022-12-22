Захарова: Запад пытается блокировать дружественные отношения России и Сербии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад пытается блокировать дружественные отношения России и Сербии.

Она отметила, что эта задача является глобальной для западных стран, в первую очередь – для США.

По словам Захаровой, это нужно для сохранения натоцентричного мира. Именно поэтому Запад делает все возможное, чтобы Сербия сменила курс отношений с Москвой.

Она рассказала, что сербское руководство уже давно говорит о том, что пытаются сделать со страной западные партнеры в рамках своей «болезненной исторической миссии».