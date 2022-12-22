Байден исключил эскалацию конфликта после передачи ЗРК Patriot Украине

Джо Байден уверен, что передачу зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву нельзя рассматривать как эскалацию в отношениях с Россией.

22 декабря Джо Байден и Владимир Зеленский совместно выступили перед прессой в Белом доме, где президент США сообщил, что не считает эскалацией решение Вашингтона передать Киеву ЗРК Patriot американского производства, поскольку данное оружие носит исключительно оборонительный характер и используется как система противовоздушной обороны.

Характерно, что прямо во время общения с журналистами Зеленский обратился к Джозефу Байдену с просьбой поставить Украине ещё одну установку Patriot.