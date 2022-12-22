NYT: Зеленский поехал в США подтверждать американское гражданство

Издание The New York Times сообщает, что обсуждение военной помощи Украине не было единственной целью поездки Владимира Зеленского в США.

По мнению журналистов, эта поездка нужна была президенту Украины, чтобы подтвердить свое американское гражданство.

В материале сказано, что не последнюю роль сыграло наличие у Зеленского недвижимости во Флориде и банковских счетов, которые могут пригодиться в случае побега.

В Вашингтоне Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом, который заверил его в продолжении поддержки Украины.