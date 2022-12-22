Байден: президент Зеленский открыт для переговоров о мире в Украине
2022-12-22 04:07
Президент США Джо Байден заявил о готовности Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский открыт для мирных переговоров, заявил глава Белого Дома Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером.
"Президент Зеленский, вы дали понять, что готовы к достижению справедливого мира в Украине", - сказал президент США.
Джо Байден подчеркнул, что президент России Владимир Путин в свою очередь к диалогу о мире "не открыт,
Опубликовано: Максим Алексеев