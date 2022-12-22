В непроветриваемых комнатах скапливаются вирусы и бактерии

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, врач-терапевт медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Сергей Васильев призвал россиян проветривать квартиры.

Все мы любим комфорт тепло в квартире. Но желание создать «тепличные» условия могут негативно отразиться на здоровье, ведь такие условия не были предусмотрены природой.

«Помещения, лишённые притока свежего воздуха, накапливают размножающиеся вирусы и бактерии, а также различные аллергены и вредные вещества, которые выделяют наши синтетические покрытия, полы, мебель, игрушки», — подчеркнул он.

Батареи пересушивают воздух, снижая влажность в помещениях до 30%. По словам Васильева, такой уровень соответствует влажности в пустыне, поэтому квартиры, которые не проветриваются, в буквальном смысле «превращаются в Сахару».

В большинстве случаев бактерии и вирусы покидают наш организм при откашливании и высмаркивании. Но, когда слизистые высушены, микробы не оседают на них, а проникают внутрь.

«Простое правило, следуя которому можно избежать вышеуказанных проблем: проветривайте помещения, особенно спальню. Проветривайте, открывая окно настежь на короткое время или на щелевом проветривание на всю ночь. Главное, избегайте сквозняков», — порекомендовал Васильев.

Квартира, где человек проводит много времени, должна защищать не только от воздействия извне, но и быть безопасной для здоровья.

Эксперты ВОЗ признают, что состав воздуха в помещении оказывается более важным, чем за его пределами.

Застоявшийся воздух имеет мало кислорода, что приводит к нарушению работы сердца, головного мозга, органов дыхания.

Избежать или свести к минимуму потенциальные риски поможет простая профилактика — регулярное проветривание.