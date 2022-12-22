ВС РФ уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Южно-Донецком направлении

В МО РФ сообщили, что служащие российской армии уничтожили две украинские диверсионные группы на Южно-Донецком участке фронта.

22 декабря официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили две украинские диверсионное группы в окрестностях посёлка Сладкое ДНР и села Левадное Запорожской области на Южно-Донецком направлении.

Помимо прочего, на данном участке фронта российские военнослужащие поразили подразделения Вооружённых сил Украины в районах посёлка городского типа Никольское, сёл Новомайорское и Новополь Донецкой Народной Республики.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки спецоперации служащими ВС РФ на Южно-Донецком участке было уничтожено до тридцати единиц личного состава, две боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ.