Медики России: натуральная новогодняя елка здоровее искусственной и вот почему

Выступая в программе О самом главном российские медики Сергей Агапкин и Алексей Жито посоветовали соотечественникам ставить на Новый год натуральные елки, поскольку это полезно для здоровья.

Хвойные деревья еще 2-3 недели после срубания продолжают фитонциды, это такие тяжелые масла, которые очищают воздух от пыли и тяжелых металлов, чем облегчают дыхание.

А еще лесная елка является природным антидепрессантом, усиливающим выработку в организме гормонов счастья. Даже просто запах хвои в квартире настраивает на новогодний лад и чувство праздника.

Также природная ель очищает воздух от микроорганизмов, способствует усилению иммунитета против простудных заболеваний.