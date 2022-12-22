Президент Франции рассказал о приоритетах в гарантиях безопасности для России

Эммануэль Макрон рассказал о приоритетах в гарантиях безопасности для России и защите Украины.

Гарантии безопасности для России не являются приоритетом для Франции, главное - это защита Украины, заявил президент Эммануэль Макрон.

"Гарантии безопасности России не в приоритете. Это вопрос, который придет со временем", - сказал французский лидер.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Россия не готова к мирным переговорам. "То, о чем просит Москва - это капитуляция Украины", высказал мнение президент Франции.