Актер Сергей Юрский долгое время хранил тайну своей семьи

Его дворянские корни не приветствовались в СССР, поэтому он вынужден был официально поменять фамилию.

Звезда многочисленных советских и российских фильмов Сергей Юрьевич Юрский скончался в возрасте 84 лет в 2019 году.

Долгие годы он старался скрывать от общественности тайну своего происхождения.

Дело в том, что Юрский был потомком знатного дворянского рода по фамилии Жихаревы и изначально носил именно эту фамилию.

Будучи молодым артистом он не раз сталкивался с антисемитским преследованием и из-за своей родословной был выслан из Ленинграда в Саратов.

Позже актеру все же удалось вернуться в родную Северную Пальмиру.

Именно в тот период он принял решение заменить свою настоящую фамилию на псевдоним, происходящий от собственного имени, - Юрский.

А позже сменил ее официально, предпочтя не возвращаться к своей настоящей фамилии по отцу.