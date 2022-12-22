«Горизонт» начал продажу первых белорусских ноутбуков по поручению Лукашенко

Предприятие "Горизонт" сообщило о начале массового производства и продажи белорусских ноутбуков в магазинах страны.

Вечером четверга пресс-служба белорусской компании "Горизонт" сообщила, что 22 декабря в минском торгово-развлекательном центре Galleria Minsk стартовала массовая продажа первых ноутбуков, произведённых в Беларуси. Характерно, что мероприятие по открытию торговой точки с ноутбуками "Горизонт" в "Галерее" на Немиге проходил в торжественной атмосфере.

Заместитель мэра Минска Надежда Лазаревич отмечает, что разработка и массовая продажа белорусских ноутбуков была начата по личному поручению Александра Лукашенко в рамках программы импортозамещения. Также Лазаревич отметила, что "Горизонт" намеревается выйти на российский рынок.