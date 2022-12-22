Ситуация с конфликтом между Викторией Бэкхем и ее невесткой наконец-то прояснилась

48-летняя Вики призналась, что всегда старалась поддерживать своих детей во всем.

Жена знаменитого экс-футболиста после долгого молчания нашла слова, чтобы прокомментировать свое отношение к конфликту с женой старшего сына.

На радиошоу Armchair Expert она призналась, что делает все зависящее от себя, чтобы не накалять ситуацию. Также она сказала, что всегда старалась поддерживать своих детей и давать им все самое лучшее.

Но они выбирают свой путь, и родителям остается лишь любить и поддерживать их, невзирая ни на что.

Напомним, конфликт между Викторией Бэкхем и избранницей ее старшего сына Бруклина - Николой Пельтц - начался на этапе подготовки к свадьбе и сильно усугубился уже после торжества.

Причиной всму послужило свадебное платье, которое будущая свекровь предложила сшить Николе у известного модельера.

Дальше версии произошедшего у двух женщин разнятся.

Виктория уверяет, что невестка в жесткой форме отвергла ее щедрое предложение.

Версия Николы такова: будущая свекровь не смогла либо не захотела сдержать обещание и сообщила об этом в последний момент перед свадьбой.

Молодые сыграли свадьбу в апреле 2022 года в поместье родителей невесты, после чего уехали в США.

Сейчас 23-летний Бруклин практически не общается со своей семьей, заняв позицию молодой жены.