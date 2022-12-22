WSJ: Макрон призвал Европу не полагаться на США в вопросах безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны не полагаться на США в вопросах безопасности.

22 декабря американский журнал The Wall Street Journal сообщил о том, что президент Французской Республики Эммануэль Макрон выступил с призывом к странам Европы о необходимости развития собственного оборонного потенциала и усиления европейского влияния в рамках НАТО, чтобы не надеяться на Соединённые Штаты в вопросах безопасности.

Макрон также считает, что России нужно дать все гарантии безопасности в рамках переговоров о прекращении боевых действий на Украине для мирного урегулирования имеющегося конфликта между Москвой и Киевом.