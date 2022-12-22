«РИА Новости»: ВС РФ сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе села Первомайское

Бойцы 1-й Славянской бригады выстрелом из ПЗРК сбили вертолёт Ми-8 украинских войск в районе села Первомайское в ДНР.

22 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что боец первой Славянской бригады метким выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса сбил украинский вертолёт Ми-8, пытавшийся уйти из боя, прикрывшись тепловыми ловушками, в окрестностях села Первомайское в ДНР.

В результате высокоточного попадания из российского ПЗРК многоцелевой вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины загорелся и потерпел крушение на Авдеевском направлении фронта.