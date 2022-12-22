Наоми Кэмпбелл утратила особняк на Рублевке стоимостью 6 миллиардов долларов

Экс-возлюбленный подарил дорогой коттедж своей маме, чтобы бывшая не могла на него претендовать.

Роман супермодели с россиянином, миллиардером Владиславом Дорониным случился в 2008 году. Отношения развивались стремительно, и в 2012-м году бизнесмен свил гнездышко для "черной пантеры", на которое потратил 9 миллиардов рублей, сообщает Супер.ру.

Правда, влюбленные прожили там недолго. Через год пара рассталась, потом последовали громкие суды. Свадьбу Доронин и Кэмпбелл не сыграли, но успели обзавестись совместными финансовыми активами, которые до сих пор не могут поделить.

Чтобы обезопасить от бывшей футуристичный особняк на Рублевке, Владислав выставил его на продажу за 6,4 миллиарда рублей. Покупателей не нашлось, потому проницательный бизнесмен переписал недвижимость на свою маму.

Площадь особняка 2700 квадратных метров, он построен в форме космического корабля. Спроектировала здание архитектор Заха Хадид. Дом состоит из главного корпуса и двух башен высотой 22 метра.

Кроме стандартных комнат, на территории есть спа-центр, тренажерный зал, 25-метровый бассейн, банный комплекс и даже ночной клуб.

Владислав Доронин сейчас живет за границей. А Наоми Кэмпбелл стала мамой, воспитывает годовалую дочь. Кто отец ребенка, неизвестно.