Зеленский лично встретился с президентом Польши Анджеем Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой по дороге из Вашингтона в Киев.

22 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о состоявшейся встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Зеленский уточнил, что встретился с Дудой по дороге из США на Украину, чтобы обсудить двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023, а также подвести итоги уходящего 2022 года.