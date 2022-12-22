Садовод-эксперт рассказал, как не нужно лечить ржавчину на растениях в саду

Советы бывают полезными и помогают решить ту или иную проблему. Но встречаются и совершенно пустые рекомендации, а неумные поучения порой приносят один только вред. Специалист предостерег дачников от вредных советов.

Опытный садовод сделал подборку "вредных советов", которые гуляют по интернету, но не внушают доверия.

Яблоню, грушу, боярышник надо обрабатывать системными фунгицидами в июле или августе. В корне неверно: заражение вредителями происходит в конце весны/начале лета.

Опрыскав растения в августе, владельцы будут потом готовить компот со вкусом дитиокарбамата, оставшегося на плодах.

Порыжевшие участки на можжевельнике или сосне сразу надо обрабатывать медным купоросом. Однако нельзя забывать, что медь дает лишь профилактический эффект, а не лечебный.

Никакой смены хозяев не бывает. Это заблуждение, в которое вводят покупателей продавцы химии для того, чтобы их продукцию больше покупали.

Не может быть такого, чтобы гриб ржавчины перелетал сразу с груши на можжевельник, с сосны на пион, он не птица - летать не умеет.

Если ржавчина пошла по стволу сосны, можжевельника нужно обработать гриб фунгицидом. Если в следующем году она появляется снова - добавьте дозу.

Но стволовая ржавчина не лечится обработками.

На растении появилось рыжее пятно - надо скорее приступать к лечению. Но это не всегда так, спороношения может и не быть, как не будет и других признаков ржавчины.

А вот темно-серое или коричневое пятно за ржавчину не принимают, хотя время года подходящее, симптомы все на лицо, и у соседа заражены растения.