Отец Киркорова считает Горбачева предателем и желает России победы в СВО

Народный артист России Бедрос Киркоров раскрыл свое отношение к спецоперации на Украине и бывшим лидерам СССР Иосифу Сталину и Михаилу Горбачеву.

Бедрос Киркоров назвал Россию Божьим государством. Народный артист выразил поддержку участникам СВО на Украине и пожелал им победы, сообщает News.ru.

«Пойдите в церковь российскую, почувствуете запах горящих свечей, запах русского православия. Россия именно с Богом побеждала всегда. Победим и в этот раз!» — считает Киркоров-старший.

Певец отметил, что сегодня все проживают непростые времена. Вместе с тем он подчеркнул: Россия не ослабла, потому что у страны есть герои, защищающие свою Родину.

Рассуждая о внешней политике, Бедрос Филиппович отметил заслуги генсека СССР Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне и подверг критике другого лидера СССР Михаила Горбачева.

Артист подчеркнул, что «после смерти Сталина нашлись предатели в руководстве страны», из-за которых «России снова пришлось взяться за оружие».

«Самый большой предатель тот, кто разломал Берлинскую стену, а затем получил Нобелевскую премию мира. Я не хочу даже называть это имя. Из-за него сегодня мы окружены НАТО, а близкие России народы встали против РФ!» — высказался певец.