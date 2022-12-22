Три распространенных заблуждения в садоводстве, которым до сих пор верят

Современная садоводческая наука шагнула далеко вперед, но параллельно с научными достижениями все еще существуют мифы, которые воспринимаются за чистую монету.

Опытный садовод собрал самые известные мифы, касающиеся дачно-огородной темы, и объяснил, что с ними не так.

Полив в жару вреден для растений

Смысл этого утверждения таков: капли воды, оставшиеся на растениях после полива, превращаются в своеобразную линзу. Через нее солнечные лучи обжигают листья.

Если поверить, что это правда, то первый грибной дождик сразу превратил бы растения в инвалидов до конца дачного сезона. Что говорят законы физики?

Фокусное расстояние так называемой "линзы" не позволяет лучам сфокусироваться на листе и прожечь его.

Для того, чтобы такое случилось, капля воды должна надолго повиснуть в воздухе примерно в 500 м от листа, что в принципе невозможно.

Работы в саду должны выполняться согласно лунному календарю

Ориентироваться на годовой календарь, конечно, нужно, но только для того, чтобы соотносить садовые работы с погодными условиями.

Календарь (обычный, не лунный) действительно поможет узнать продолжительность светового дня, количество ожидаемых осадков, наступление заморозков.

Что касается луны, ее дневные перемещения по небу, приливы и отливы никак не влияют на всхожесть растений, их успешное укоренение, восстановление после обрезки.

Тем более никак не действует на растения лунные фазы в течение месяца. Намного важнее соблюдать сроки обрезок, подкормок, своевременно делать обработки.

Но многие об этом как раз забывают, делая обработку хвойных системными средствами осенью, или по-осеннему настраивая систему автополива летом.

А потом ведут борьбу с болезнями, когда спасать уже нечего.

Уменьшение полива и подкормок помогает побороть грибок, лишайник и мох. Этот миф погубил уже не одну сотню здоровых растений.

Не нужно лишать растения необходимого, следует сделать так, чтобы они сами брали из земли как можно больше питания и влаги.

Нужна аэрация почвы, внесение микроудобрений, отдельно - сульфат магния, необходимы своевременный полив и уборка растительных остатков осенью.

Стараясь сделать почву стерильной, дачник не уберет лишайники, мох, грибы, это бесполезно.

Но вот создать условия, при которых нежелательным организмам будет плохо, вполне реально.