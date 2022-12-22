Сенат США одобрил конфискацию активов бизнесменов из РФ в пользу Украины
Американские сенаторы проголосовали за внесение поправок в государственный бюджет, позволяющий передавать Киеву активы российских бизнесменов.
22 декабря в Сенате Конгресса США состоялось голосование на тему внесение поправок в американский госбюджет, предполагающий, что Вашингтон сможет конфисковывать имущество и активы бизнесменов из России, передавая их в пользу действующего правительства Украины в связи с боевыми действиями в этой стране. По итогам прений предложение было поддержано большинством голосовавших сенаторов.
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что санкции Соединённых Штатов в отношении России являются "узаконенным пиратством".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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