В Евросоюзе официально утвердили потолок цен на газ

Согласно информации, опубликованной на сайте Совета ЕС, в Евросоюзе утвержден динамический потолок цен на газ.

Ограничение установлено на уровне 180 евро за мегаватт-час или около 1,85 тыс. евро за 1 тыс. кубометров газа.

Данный лимит будет введен с 15 февраля следующего года. В Совете ЕС отмечают, что механизм вводится для защиты экономики и граждан от высоких цен.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал, что российская сторона разработает ответные меры на введение потолка цен на газ.