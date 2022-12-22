В Евросоюзе официально утвердили потолок цен на газ
Согласно информации, опубликованной на сайте Совета ЕС, в Евросоюзе утвержден динамический потолок цен на газ.
Ограничение установлено на уровне 180 евро за мегаватт-час или около 1,85 тыс. евро за 1 тыс. кубометров газа.
Данный лимит будет введен с 15 февраля следующего года. В Совете ЕС отмечают, что механизм вводится для защиты экономики и граждан от высоких цен.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал, что российская сторона разработает ответные меры на введение потолка цен на газ.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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