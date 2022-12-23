Кирби: Байден готов к переговорам с Путиным по Украине

Это заявление координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сделал в ходе своего выступления на брифинге с журналистами.

По словам Кирби, президент США Байден сказал на встрече с лидером Франции Макроном, что если руководитель России Владимир Путин проявит серьезную готовность, то он будет готов с ним встретиться.

Также Кирби подчеркнул, что американский лидер готов был бы согласиться на переговоры со своим российским коллегой после при условии проведения и поддержания соответствующих консультаций с украинской стороной.

Что касается представителей Кремля, то пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча украинского лидера Зеленского с президентом США Байденом показала неготовность Киева и Вашингтона услышать аргументы Москвы, и продемонстрировала намерения США и Украины продолжать конфликт с Россией.