NYT: Запад впечатлен стратегией генерала Суровикина

Издание The New York Times назвало тактику командующего российскими войсками в зоне спецоперации генерала Суровикина весьма эффективной.

Обозреватели пишут, что решение Кремля поставить во главе специальной операции на Украине этого генерала было правильным.

По информации издания, генерал Суровикин эффективно проводит сложные военные операции.

Такого же мнения придерживаются в стратегическом исследовательском центре RAND Corporation.