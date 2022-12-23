Бойцы казачьей бригады «Дон» пресекли высадку десанта ВСУ на Кинбурнской косе

Казаки из добровольческой бригады «Дон» пресекли высадку десанта украинской армии на Кинбурнской косе.

Подразделения казачьей добровольческой бригады "Дон" пресекли попытки украинских диверсантов высадится на Кинбурнской косе на западе Херсонской области, заявил офицер с позывным "Пума",

"Предотвратили высадку двух диверсионно-разведывательных групп. После этого со стороны ВСУ усилился артиллерийский обстрел. Наносят удары из "топоров" (гаубица М777 - ред. Автопарус) и минометов", - сказал он.

В ответ российская армия стреляет по позициям ВСУ из реактивных систем залпового огня "Град" и огнеметных систем "Солнцепек", сообщил "Пума".