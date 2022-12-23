Сотрудник народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что украинские солдаты намеренно сооружают огневые позиции в квартирах мирных жителей региона.

В пятницу офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что бойцы вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Артемовск насильно выгоняют мирных граждан из собственных квартир, превращая их в огневые точки. По словам Марочко, в то же время ВСУ используют подвалы как склады боеприпасов.

Андрей Марочко уверен, что таким образом войска Украины намереваются использовать густонаселённые кварталы в качестве живого щита, надеясь, что российские военные не станут их атаковать.