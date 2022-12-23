NYT: Зеленский не смог добиться от США поставок ракет, беспилотников и танков
2022-12-23 15:05
Издание The New York Times сообщает, что Владимиру Зеленскому во время визита в США не удалось договориться о поставках ракет и танков на Украину.
Автор материала утверждает, что украинский лидер пытался добиться поставок высокоточных ракет большой дальности, истребителей и американских боевых танков.
Вместо этого Украине пообещали поддержку на миллиарды долларов, но без поставок таких видов вооружений.
Сообщается, что США отказались поставлять на Украину ракеты ATACMS , беспилотники MQ-1C Grey Eagle и MQ-9 Reaper, истребители F-16, танки M1 Abrams.
Опубликовано: Светлана Репина