NYT: Зеленский не смог добиться от США поставок ракет, беспилотников и танков

Волочкова сообщила об отмене свадьбы со своим новым избранником в эфире модной премии

Балерина Анастасия Волочкова посетила модную премию. Когда знаменитость спросили о предстоящей свадьбе, та сказала, что ей нужны отношения, а не штамп в паспорте.

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