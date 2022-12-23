«РИА Новости»: Киев перебрасывает иностранных наёмников из-за бегства бойцов ВСУ

Офицер ЛНР с позывным «Чечен» заявил, что Киев перебрасывает иностранных наёмников и нацбаты из-за бегства бойцов ВСУ на Лисичанском направлении.

23 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на командира батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным «Чечен», сообщило о переброски иностранных наёмников и нацбатальонов украинской армии на Лисичанском участке фронта.

«Чечен» пояснил, что данная ситуация сложилась из-за бегства личного состава Вооружённых сил Украины на Лисичанском направлении, где российские войска успешно продолжают наступательные действия.