«РИА Новости»: Киев перебрасывает иностранных наёмников из-за бегства бойцов ВСУ
2022-12-23 15:31
Офицер ЛНР с позывным «Чечен» заявил, что Киев перебрасывает иностранных наёмников и нацбаты из-за бегства бойцов ВСУ на Лисичанском направлении.
23 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на командира батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным «Чечен», сообщило о переброски иностранных наёмников и нацбатальонов украинской армии на Лисичанском участке фронта.
«Чечен» пояснил, что данная ситуация сложилась из-за бегства личного состава Вооружённых сил Украины на Лисичанском направлении, где российские войска успешно продолжают наступательные действия.
Опубликовано: Диана Мудреченко