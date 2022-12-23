Диетологи советуют снизить потребление сахара, но не отказываться от него полностью

Сахар в натуральном виде содержится во многих фруктах и других полезных продуктах.

Достаточно большое количество сахара содержится, например, в грушах и яблоках, которые богаты клетчаткой.

Отказывать себе в таких вкусных продуктах просто бессмысленно.

Даже если человек пьет кофе с обезжиренным молоком без сахара, то он все равно попадает в организм, поскольку содержащаяся в молоке лактоза - это тоже сахар.

А вот белый сахар нужно сократить в своем рационе.

При этом снизится и стабилизируется уровень инсулина в организме, человек перестанет страдать резкими перепадами настроения, обезопасит себя от резкого подъема и быстрого спада сахара в крови.

Также появится больше энергии, постепенно пройдет хроническая усталость и головные боли.