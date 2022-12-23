Bloomberg: 37 миллионов жителей Китая заразились коронавирусом за один день

В Китае наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, в частности, 37 миллионов человек заразились коронавирусом всего за один день.

23 декабря информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР, заявило о том, что с начала этого месяца в Китае до 248 миллионов человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились коронавирусом.

Обозреватели Bloomberg утверждают, что пик заболеваемости пришёлся на 20 декабря, когда 37 миллионов человек в Китае заразились коронавирусной инфекцией всего за один день.