Лукашенко 24 декабря совершит рабочий визит в Россию, где посетит центр подготовки космонавтов в Звездном городке и проведёт неформальную встречу с главами СНГ.

23 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что завтра, 24 декабря, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко с рабочим визитом посетит Россию, где по личному приглашению российского лидера Владимира Путина побывает в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина в подмосковном Звёздном городке.

Помимо прочего, Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав Содружества Независимых Государств, которая пройдёт с 26 по 27 декабря в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить с коллегами итоги уходящего 2022 года.