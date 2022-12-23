ВКС России поразили опорные пункты ВСУ в Артёмовске, уничтожив более 80 наёмников и солдат

В Минобороны РФ сообщили, что служащие ВКС России поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, уничтожив более 80 украинских наёмников и солдат.

23 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что служащие армии России успешно продолжают наступательные действия на Донецком направлении.

За прошедшие сутки спецоперации служащие российских воздушно-космических сил на данном участке фронта поразили опорные пункты Вооружённых сил Украины в районе города Артёмовск, уничтожив не менее 80 украинских солдат и иностранных наёмников, а также 2 танка, 5 боевых бронированных машин и 6 автомобилей противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что власти Украины понимают, что им придётся сдать город Артёмовск российским войскам, так как украинская армия «наверное, стоит на грани полного краха».