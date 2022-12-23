ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР

В Минобороны России сообщили об уничтожении российскими войсками двух диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР на Красно-Лиманском направлении.

23 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что служащие армии России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины в окрестностях урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.

Помимо прочего, на Красно-Лиманском направлении российскими войсками поражены скопления живой силы и техники украинской армии близ сёл Невское и Новолюбовка ЛНР.

Конашенков добавил, что за прошедшие сутки спецоперации на данном участке фронта служащие ВС РФ ликвидировали свыше сорока бойцов и наёмников ВСУ, а также три боевые бронированные машины и два пикапа противника.