ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР
В Минобороны России сообщили об уничтожении российскими войсками двух диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР на Красно-Лиманском направлении.
23 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что служащие армии России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины в окрестностях урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.
Помимо прочего, на Красно-Лиманском направлении российскими войсками поражены скопления живой силы и техники украинской армии близ сёл Невское и Новолюбовка ЛНР.
Конашенков добавил, что за прошедшие сутки спецоперации на данном участке фронта служащие ВС РФ ликвидировали свыше сорока бойцов и наёмников ВСУ, а также три боевые бронированные машины и два пикапа противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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