Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные осознают неизбежность сдачи Артемовска (Бахмута).

По его словам, ВСУ уже сейчас сдают некоторые населенные пункты, но в районе Артемовска продолжаются напряженные бои.

Алаудинов рассказал о пессимистичных настроения украинских военных и отметил, что они заранее пытаются подготовить украинцев и «западных хозяев» к сдаче города.

Командир «Ахмата» также утверждает, что украинская армия сейчас находится на грани полного краха.