Алаудинов: ВСУ пытаются подготовить «западных хозяев» к сдаче Артемовска
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные осознают неизбежность сдачи Артемовска (Бахмута).
По его словам, ВСУ уже сейчас сдают некоторые населенные пункты, но в районе Артемовска продолжаются напряженные бои.
Алаудинов рассказал о пессимистичных настроения украинских военных и отметил, что они заранее пытаются подготовить украинцев и «западных хозяев» к сдаче города.
Командир «Ахмата» также утверждает, что украинская армия сейчас находится на грани полного краха.
Опубликовано: Светлана Репина
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