Минобороны РФ: войска России уничтожили 80 бойцов ВСУ под Артемовском
В Министерстве обороны России сообщили о ликвидации пункта дислокации украинских солдат на Артемовском направлении.
23 декабря спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения спецоперации российские войска смогли нанести огневое поражение пункту базирования солдат вооружённых сил Украины возле города Артемовск в Донецкой Народной республике.
По данным Конашенкова, в результате высокоточного удара по базе украинских бойцов вблизи Артемовска были ликвидированы не менее 80 солдат ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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