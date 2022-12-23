Минобороны РФ: войска России уничтожили 80 бойцов ВСУ под Артемовском

APS
2022-12-23 18:02

В Министерстве обороны России сообщили о ликвидации пункта дислокации украинских солдат на Артемовском направлении.

23 декабря спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения спецоперации российские войска смогли нанести огневое поражение пункту базирования солдат вооружённых сил Украины возле города Артемовск в Донецкой Народной республике.

По данным Конашенкова, в результате высокоточного удара по базе украинских бойцов вблизи Артемовска были ликвидированы не менее 80 солдат ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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