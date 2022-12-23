NYT: ВСУ оказались в безвыходном положении из-за больших потерь и истощения боеприпасов
Пока ВС РФ укрепляют оборону и извлекают уроки, ВСУ оказались в безвыходном положении из-за больших потерь личного состава и истощения боеприпасов.
23 декабря американская газета The New York Times заявила о том, что Вооружённые силы Украины находятся в бедственном положении из-за большой цены, которую пришлось заплатить украинской армии за незначительное продвижение на передовой.
«Тысячи убитых украинских солдат и истощение запасов боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, – такую цену заплатила украинская армия», – утверждают обозреватели NYT.
Отмечается, что в настоящее время благодаря возросшему уровню командования при генерале Сергее Суровикине российские войска извлекают уроки и укрепляют оборону, к краху которой не смогут привести небольшие прорывы украинских сил в ближайшие несколько месяцев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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