Daily Beast: Украина с помощью НАТО запустила программу борьбы с нервными срывами в ВСУ

APS
2022-12-23 18:33

Издание The Daily Beast сообщает о запуске на Украине программы психологической подготовки военных.

Программа направлена на помощь военным в борьбе с нервными срывами, страхами и волнением, повышение стрессоустойчивости.

Военный психолог Родион Григорян, ответственный за реализацию программы, отмечает, что украинских солдат также учат распознавать признаки стресса у товарищей.

По словам представителя НАТО Оаны Лунгеску, программа психологических тренингов разрабатывалась специалистами Альянса. НАТО также организовало финансирование.

Опубликовано: Светлана Репина







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