Daily Beast: Украина с помощью НАТО запустила программу борьбы с нервными срывами в ВСУ
Издание The Daily Beast сообщает о запуске на Украине программы психологической подготовки военных.
Программа направлена на помощь военным в борьбе с нервными срывами, страхами и волнением, повышение стрессоустойчивости.
Военный психолог Родион Григорян, ответственный за реализацию программы, отмечает, что украинских солдат также учат распознавать признаки стресса у товарищей.
По словам представителя НАТО Оаны Лунгеску, программа психологических тренингов разрабатывалась специалистами Альянса. НАТО также организовало финансирование.
Опубликовано: Светлана Репина
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