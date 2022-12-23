«РИА Новости»: спецслужбы ВСУ завербовали россиянина в компьютерной игре

Украинские спецслужбы завербовали гражданина России для передачи разведывательных данных посредством компьютерной игры.

Корреспонденты интернет-агентства "РИА Новости" уведомляют, что в 2021 году спецподразделения Украины произвели вербовку россиянина Владислава Понамарева, проживающего в Ростовской области. По данным журналистов, более года агенты ВСУ вели обработку Пономарева, после чего уговорили его предоставлять данные для корректировки огня РСЗО HIMARS.

Примечательно, что вербовка Владислава Понамарева состоялась в компьютерной игре, а сам россиянин родом из Макеевки в ДНР и придерживается ультраправых политических взглядов.