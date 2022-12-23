WP: США производят 14 тысяч боеприпасов в месяц, а Киев тратит их за 2 дня

Новостное агентство The Washington Post утверждает, что за календарный месяц Соединённые Штаты производят недостаточное для нужд Украины количество боеприпасов.

В пятницу газета Washington Post сообщила, что предприятия оборонно-промышленного комплекса США способны производить до 14 тысяч снарядов калибра в 155 миллиметров, который преимущественно используется украинскими войсками. В то же время аналитики WP отметили, что аналогичное количество боеприпасов Киев использует всего за два дня ведения боевых действий.

В то же время издание New York Times сообщила, что в настоящий момент вооружённые силы Украины находятся в затруднительном положении именно из-за нехватки артиллерийских снарядов.